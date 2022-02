Carolina Stramare | la foto richiede lo zoom!

Advertising

JohSogos : RT @ilgiornale: L'ex Miss Italia e l'attaccante serbo sembra si stiano frequentando lontano dal terreno di gioco. Vlahovic fino a pochi mes… - ilgiornale : L'ex Miss Italia e l'attaccante serbo sembra si stiano frequentando lontano dal terreno di gioco. Vlahovic fino a p… - CaffeFou : Flirt tra il bomber della #Juventus e Carolina Stramare? 'Avvistati insieme' #DusanVlahovic #carolina… - zazoomblog : Flirt tra il bomber della Juve e Carolina Stramare? Avvistati insieme - #Flirt #bomber #della #Carolina - Italia_Notizie : Vlahovic, Carolina Stramare e Mariasole Pollio: il bomber della Juve tra Miss Italia e l’influencer -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Stramare

ilGiornale.it

Con il compito di "traghettare" il pubblico da un concorso conosciuto al nuovo format, ci sarà, Miss Italia 2019 e attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del ...Con il compito di traghettare il pubblico da un concorso consolidato e conosciuto al nuovo format, ci sarà, Miss Italia nel 2019 ed attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Secondo voci insistenti, infatti, il 21enne avrebbe lasciato la giovanissima attrice napoletana Mariasole Pollio preferendole l'ex Miss Italia Carolina Stramare. A lanciare l’indiscrezione è stato il ...