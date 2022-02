Caro bollette, Prodi a La7: “L’Italia faccia un contratto a lungo termine con la Russia. Siamo fedeli alla Nato, ma i nostri interessi sono sacri” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “La politica energetica europea non ce l’abbiamo mica: in Germania c’è tradizionalmente il gas, in Francia il nucleare. Gli interessi nella Ue sono diversi, quindi è necessaria una politica italiana. Secondo me, dobbiamo tornare a un contratto a lungo termine con la Russia, perché la Russia ha interesse a proteggerci”. sono le parole pronunciate a “Piazzapulita”, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, che dà il suo suggerimento per risolvere il Caro energia e sottolinea: “Dobbiamo essere fedeli membri della Nato, ma abbiamo i nostri interessi che sono sacri. Se i nostri tir pagano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “La politica energetica europea non ce l’abbiamo mica: in Germania c’è tradizionalmente il gas, in Francia il nucleare. Glinella Uediversi, quindi è necessaria una politica italiana. Secondo me, dobbiamo tornare a uncon la, perché laha interesse a proteggerci”.le parole pronunciate a “Piazzapulita”, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Romano, che dà il suo suggerimento per risolvere ilenergia e sottolinea: “Dobbiamo esseremembri della, ma abbiamo iche. Se itir pagano il ...

