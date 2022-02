Caro bollette, Draghi: “Faremo un altro intervento” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per fronteggiare il Caro energia sono già state “stanziate imponenti cifre, circa 9,5 mld, ma evidentemente non sufficienti, il governo dovrà fare un altro intervento che sarà presentato la prossima settimana”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa. Le linee fondamentali” di questo nuovo intervento sono “una parte di sostegno, per contenere l’emergenza; poi una parte più strutturale, con il potenziamento della produzione di energia; poi una parte legato alla fornitura, cioè assicurare la fornitura all’industria a un prezzo basso e calmierato, dunque” intervenire, ad esempio “sullo stoccaggio”, ha sottolineato. “La priorità del governo è su questi interventi. La priorità è assicurare la crescita, una crescita equa e sostenibile, ed è fondamentale che la crescita non sia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per fronteggiare ilenergia sono già state “stanziate imponenti cifre, circa 9,5 mld, ma evidentemente non sufficienti, il governo dovrà fare unche sarà presentato la prossima settimana”. Così il premier Mario, in conferenza stampa. Le linee fondamentali” di questo nuovosono “una parte di sostegno, per contenere l’emergenza; poi una parte più strutturale, con il potenziamento della produzione di energia; poi una parte legato alla fornitura, cioè assicurare la fornitura all’industria a un prezzo basso e calmierato, dunque” intervenire, ad esempio “sullo stoccaggio”, ha sottolineato. “La priorità del governo è su questi interventi. La priorità è assicurare la crescita, una crescita equa e sostenibile, ed è fondamentale che la crescita non sia ...

Caro bollette, la Fontana Diana al buio, "costi luce inauditi" tuona sindaco

