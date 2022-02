Caro bollette | crescita | futuro di Ita Draghi vuole riportare l' economia in cima all' agenda di governo

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Arriverà la prossima settimana il tanto atteso decreto delper contrastare ilenergia. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il presidente del Consiglio Mario, che ha sottolineato come per fronteggiare gli aumenti di luce e gas siano già state "stanziate imponenti cifre, circa 9,5 miliardi di euro, ma che evidentemente non sono sufficienti”. Per questo, ha aggiunto, “ildovrà fare un altro intervento che sarà presentato la prossima settimana”. Il nuovo decreto, ha spiegato il premier senza fornire dettagli sulle cifre, presenterà "una parte di sostegno, per contenere l'emergenza; poi una parte più strutturale, con il potenziamento della produzione di energia; poi una parte legata alla fornitura, cioè per assicurare la fornitura all'industria a un prezzo basso e ...