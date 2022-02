Carlo Verdone, evento a Roma per celebrare i trent’anni di “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – Lunedì 14 febbraio verranno celebrati i trent’anni di “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” alla Nuvola in viale Asia 40/44 (a Roma), alle ore 21. Saranno presenti Carlo Verdone e Margherita Buy e, a seguire, verrà proiettato il film. L’incontro con il pubblico sarà condotto dal critico e regista Mario Sesti. Questo evento si inserisce nella vetrina Standing Ovation, dedicata a film ed interpreti che hanno lasciato un segno nel nostro immaginario attraverso personaggi e storie. Verdone rivolge un ringraziamento “alla Nuvola e alla pagina ‘Il Socio Aci’ che hanno reso possibile questa serata. Abbiamo da poco festeggiato ‘Borotalco’ ed ecco che ora tocca ad un altro film. La verità è che gli ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022)– Lunedì 14 febbraio verranno celebrati idi “ilche” alla Nuvola in viale Asia 40/44 (a), alle ore 21. Saranno presentie Margherita Buy e, a seguire, verrà proiettato il film. L’incontro con il pubblico sarà condotto dal critico e regista Mario Sesti. Questosi inserisce nella vetrina Standing Ovation, dedicata a film ed interpreti che hanno lasciato un segno nel nostro immaginario attraverso personaggi e storie.rivolge un ringraziamento “alla Nuvola e alla pagina ‘Il Socio Aci’ che hanno reso possibile questa serata. Abbiamo da poco festeggiato ‘Borotalco’ ed ecco che ora tocca ad un altro film. La verità è che gli ...

