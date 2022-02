Carburanti, nuovi rincari per benzina e gasolio: tutti gli importi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non solo bollette, in costante aumento anche il costo di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,819 euro/litro (invariato, compagnie 1,829, pompe bianche 1,797), il diesel a 1,695 euro/litro (invariato, compagnie 1,702, pompe bianche 1,679). Carburanti, nuovi rincari per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non solo bollette, in costante aumento anche il costo di. Le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 1,819 euro/litro (invariato, compagnie 1,829, pompe bianche 1,797), il diesel a 1,695 euro/litro (invariato, compagnie 1,702, pompe bianche 1,679).per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

