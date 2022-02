Canosa, nel nuovo dipinto in cattedrale due santi e il presidente di Confindustria Puglia (che ha commissionato l’opera). “È stato l’autore, io non volevo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due santi e un profano. Ma a far notizia è quest’ultimo. Perché è il presidente di Confindustria Puglia e il suo volto è raffigurato insieme a San Sabino e a San Benedetto in un’opera inaugurata pochi giorni fa all’interno della chiesa cattedrale di Canosa. Non solo. Quel profano è anche presidente della Fondazione Archeologica Canosina che ha commissionato il dipinto, tra l’altro dedicato a suo padre, l’uomo che ha dato vita all’ente decenni fa. Un groviglio di ruoli e nomine per un’opera ultraterrena che a Canosa sta provocando polemiche terrenissime. Sgombriamo il campo da ogni dubbio: il presidente di Confindustria si chiama Sergio Fontana e anche per lui è stata una mezza sorpresa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Duee un profano. Ma a far notizia è quest’ultimo. Perché è ildie il suo volto è raffigurato insieme a San Sabino e a San Benedetto in un’opera inaugurata pochi giorni fa all’interno della chiesadi. Non solo. Quel profano è anchedella Fondazione Archeologica Canosina che hail, tra l’altro dedicato a suo padre, l’uomo che ha dato vita all’ente decenni fa. Un groviglio di ruoli e nomine per un’opera ultraterrena che asta provocando polemiche terrenissime. Sgombriamo il campo da ogni dubbio: ildisi chiama Sergio Fontana e anche per lui è stata una mezza sorpresa ...

