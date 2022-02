Cane randagio con zampa ferita si presenta dal veterinario e riceve aiuto (Di venerdì 11 febbraio 2022) I cani sono animali molto intelligenti e con un grande istinto. Quando sono lasciati da soli, sembrano sempre sapere esattamente dove andare. Specialmente nel caso dei cani randagi. Lasciati a sopravvivere da soli, questi cani riescono a capire dove andare alla ricerca di cibo, riparo e gentilezza umana. Come nel caso di un Cane randagio che aveva una zampa ferita e sapeva esattamente dove andare in cerca di aiuto. Dayse Ferreira è una veterinaria che lavora in una clinica di Juazerio de Norte, in Brasile. Un giorno ha ricevuto un paziente che non era in lista e che ha stupito tutti. Infatti, un Cane è entrato nella clinica zoppicando perché ferito a una zampa. Ma con lui non c’era nessun padrone: si trattava di un randagio che viveva in ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 11 febbraio 2022) I cani sono animali molto intelligenti e con un grande istinto. Quando sono lasciati da soli, sembrano sempre sapere esattamente dove andare. Specialmente nel caso dei cani randagi. Lasciati a sopravvivere da soli, questi cani riescono a capire dove andare alla ricerca di cibo, riparo e gentilezza umana. Come nel caso di unche aveva unae sapeva esattamente dove andare in cerca di. Dayse Ferreira è una veterinaria che lavora in una clinica di Juazerio de Norte, in Brasile. Un giorno ha ricevuto un paziente che non era in lista e che ha stupito tutti. Infatti, unè entrato nella clinica zoppicando perché ferito a una. Ma con lui non c’era nessun padrone: si trattava di unche viveva in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cane randagio Cani, gatti e furetti domestici: sono oltre 600mila gli animali col microchip in Sardegna ... sia esso di proprietà privata o randagio, e questo è un chiaro ostacolo all'abbandono di un cane adottato da un canile. Perché non introdurre l'obbligo anche per gli altri animali d'affezione?'. La ...

Così una donna ha salvato un cane randagio intrappolato nel ghiaccio La Stampa Cani, gatti e furetti domestici: sono oltre 600mila gli animali col microchip in Sardegna 282/91) ha reso obbligatoria l’iscrizione di ogni cane all’anagrafe regionale, sia esso di proprietà privata o randagio, e questo è un chiaro ostacolo all’abbandono di un cane adottato da un canile.

Allarme randagi all'Unical Emergenza randagi all'Unical. Negli ultimi mesi diversi studenti sono stati aggrediti da branchi di cani che vivono nelle aiuole dell'università. Episodi che fanno tornare alla memoria la vicenda di ...

