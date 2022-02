Calciomercato: nuovo club Belotti, spunta una foto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Il Gallo Belotti sembra essere destinato a un nuovo club in questa sessione di Calciomercato. foto tratte dal profilo Twitter del giocatore confermano il suo passaggio all'Atalanta.? Dove giocherà Andrea Belotti la prossima stagione? Il contratto del capitano del Torino è in scadenza a fine stagione e potrebbe essere azzerato. Il Torino aspetta di vedere in campo Andrea Bellotti e scoprire cosa farà sul mercato il capitano dei Grenade. Considerando che il contratto con il Piemonte scadrà il 30 giugno 2022 e non è stato raggiunto alcun accordo su un nuovo accordo, il giocatore potrebbe partire con zero, ma attenzione, come riportato ieri sera dal TS a Filadelfia e Torino Allo stadio una foto di Andrea Belotti è successo ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Il Gallosembra essere destinato a unin questa sessione ditratte dal profilo Twitter del giocatore confermano il suo passaggio all'Atalanta.? Dove giocherà Andreala prossima stagione? Il contratto del capitano del Torino è in scadenza a fine stagione e potrebbe essere azzerato. Il Torino aspetta di vedere in campo Andrea Bellotti e scoprire cosa farà sul mercato il capitano dei Grenade. Considerando che il contratto con il Piemonte scadrà il 30 giugno 2022 e non è stato raggiunto alcun accordo su unaccordo, il giocatore potrebbe partire con zero, ma attenzione, come riportato ieri sera dal TS a Filadelfia e Torino Allo stadio unadi Andreaè successo ...

