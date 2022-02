Calciomercato Lazio, Kepa sempre nel mirino: le ultime (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il nome di Kepa continua a rimanere in orbita Lazio per la prossima estate. Le ultime sul Calciomercato biancoceleste Kepa è un nome che, oramai da qualche mese, è in orbita Lazio. I biancocelesti d’altronde sono alla ricerca di un portiere, visto l’addio di Strakosha che è ormai quasi certo. Lo spagnolo d’altronde è ormai una riserva, seppur di lusso, al Chelsea, pur avendo giocato nelle ultime settimane per l’assenza di Mendy, impegnato in Coppa d’Africa. Il 27enne, come ribadito dal Sun , parer destinato a salutare in estate. E i biancocelesti restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il nome dicontinua a rimanere in orbitaper la prossima estate. Lesulbiancocelesteè un nome che, oramai da qualche mese, è in orbita. I biancocelesti d’altronde sono alla ricerca di un portiere, visto l’addio di Strakosha che è ormai quasi certo. Lo spagnolo d’altronde è ormai una riserva, seppur di lusso, al Chelsea, pur avendo giocato nellesettimane per l’assenza di Mendy, impegnato in Coppa d’Africa. Il 27enne, come ribadito dal Sun , parer destinato a salutare in estate. E i biancocelesti restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

