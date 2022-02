Calciomercato Juventus: offerta per Morata, cambia il futuro dell’attaccante (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Il futuro di Alvaro Morata cambia dopo l'offerta della Juventus. Secondo quanto riportato da "stopandgoal.com", il Real Madrid avrebbe ricevuto un'offerta da parte della Juventus per il cartellino dell'attaccante spagnolo. Il club bianconero avrebbe offerto ben 70 milioni di euro più 10 di bonus per convincere il club madrileno a cedere il giocatore. La trattativa potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni.? La Juventus sta valutando come rafforzare la propria rosa e la dirigenza crede di poter fare ancora molto in estate. Prenderemo in considerazione nuove aggiunte e, soprattutto, come mantenere importanti giocatori esistenti. Il futuro di Morata resta incerto e sembra sia arrivata una nuova ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Ildi Alvarodopo l'della. Secondo quanto riportato da "stopandgoal.com", il Real Madrid avrebbe ricevuto un'da parte dellaper il cartellino dell'attaccante spagnolo. Il club bianconero avrebbe offerto ben 70 milioni di euro più 10 di bonus per convincere il club madrileno a cedere il giocatore. La trattativa potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni.? Lasta valutando come rafforzare la propria rosa e la dirigenza crede di poter fare ancora molto in estate. Prenderemo in considerazione nuove aggiunte e, soprattutto, come mantenere importanti giocatori esistenti. Ildiresta incerto e sembra sia arrivata una nuova ...

