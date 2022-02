Calciomercato Juventus, mirino puntato su un ex Roma: la situazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, Pogba sogno possibile Commenta per primo La Juventus non ha mai abbandonato il sogno di riportare a Torino Paul Pogba e il club bianconero ci sta seriamente lavorando sfruttando al volontà del francese che gradirebbe un ritorno in Serie A. Il ...

Bella partita dopo un estenuante bombardamento: Juve in semifinale! La partita termina 2 - 1 Juventus, con un Sassuolo che esce a testa altissima dall'Allianz Stadium tra gli applausi del suo pubblico ma anche di parte della tifoseria bianconera, che però festeggia ...

Calciomercato Juve: due grandi nomi per la difesa Calciomercato.com Mercato Milan: caso Kessie, la mossa della Juventus Franck Kessie sarà inevitabilmente uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo ... Su di lui ha messo gli occhi ancora la Juventus, pronta a fare la sua mossa nelle prossime settimane. Kessie tra ...

Strapotere Dusan Vlahovic: impatto devastante con il mondo Juventus Ancora una volta il destino, nel calcio, ci ha messo lo zampino e Dusan Vlahovic si ritroverà presto ad affrontare il suo recentissimo passato: la Juventus ha superato il Sassuolo, grazie a ...

