Calciomercato | il Real Madrid chiede ad Haaland di restare un altro anno al Dortmund

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Ruhr Nachrichten, ripreso in Spagna da Sport, ilavrebbe chiesto ad Erling Brautdiunal Borussia, per poi passare ai Blancos nell’estate del 2023. L’attaccante norvegese, conteso da molti club, fra i quali il Barcellona e il Paris Saint Germain, dovrebbe decidere a giorni il proprio futuro. Per i media iberici l’interesse delpersi era “raffreddato” nell’ultimo periodo, ora invece “esce fuori” questa nuova ipotesi. Il club dista studiando all’idea di tesserare il norvegese nel 2023 alla scadenza del contratto di Karim Benzema. Di contro, che aveva concesso una sorta di priorità ...

