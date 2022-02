Calabria | prima viene accusata di segregare il figlio nel degrado | poi il chiarimento e la rinascita

(Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta Quando a fine gennaio 'Pomeriggio Cinque' aveva dato il via all'inchiesta che vedeva un 27enne con diversi problemi psicologici segregato per anni in un tugurio della, la mamma del ...

Advertising

4everMilanista : @DavidinoDadde Direi prima Calabria e Tonali, ma sicuramente un futuro capitano! ?? - Gianell67171981 : @lmastrogiovanni @MarroneEmma @francescacheeks @PPetracca1 quando ci fu operazione @NicolaGratteri 2 giorni prima… - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: #Campania 6.592|51.993|12,7% #Puglia 4.952|45.270|10,9% #Basilicata 682|4.390|15,5% #Calabria 2.055|11.481|17,9% #Sardegna… - NeroAzzurro20 : @_sawyer815 @angelomangiante calabria è un mestierante del ruolo e nessun top club europeo sa che esiste idem salm… - lucarango88 : #Campania 6.592|51.993|12,7% #Puglia 4.952|45.270|10,9% #Basilicata 682|4.390|15,5% #Calabria 2.055|11.481|17,9%… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria prima

TGCOM

... come già anticipato, a San Valentino arriverà in Italia laintensa perturbazione di questo ... con piovaschi tra Gargano, Basilicata eionica. Temperature massime: 15° a Napoli e Palermo,...Dopo l'appello di Barbara d'Urso al presidente della Regione, Roberto Occhiuto , il giovane può continuare a ricevere le attenzioni di cui necessita e ha finalmente potuto riabbracciare la ...Continua l’altalena dei nuovi contagi covid in Calabria dove oggi si registra un nuovo aumento ... I giudici d’appello hanno quindi confermato la condanna emessa in primo grado. Antonio Pontoriero – ...Vogliamo salvarci il prima possibile per la società e i nostri tifosi ... In carriera: Giovanni Maria Gargiulo - 6 punti ai 700 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia), Jonas Bastien Baptiste Aguenier ...