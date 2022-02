Cagliari | Marin | «Prima c’erano musi lunghi | ora siamo più cattivi e uniti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il centrocampista delha parlato del buon momento della squadra rossoblù Razvan, centrocampista del, in una intervista a L’Unione Sarda ha parlato del buon momento della squadra di Mazzarri. CAMBIAMENTI – «Intanto è migliorata la qualità del nostro gioco. Forsepiù, piùsul piano agonistico e la testa è un po’ più libera. Forseanche più concentrati. I risultati ti danno fiducia, c’è un ambiente migliore nello spogliatoio.si vedevanoma è normale quando sei in difficoltà». VITTORIA A BERGAMO – «Non abbiamo fatto ancora nulla, anche se prendere i tre punti sul campo dell’Atalanta non è da tutti. Ora dobbiamo continuare ...