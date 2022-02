Burgerbeer a Pozzuoli | il Pub ideale per gli amanti della birra

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) di Raffaele De Santis Locale:Tipologia: Pub, BirreriaIndirizzo: Corso Umberto I, 67, 80078,Telefono: 081 843 7963Prezzo: €€ Diventato rapidamente una certezza per chi frequenta il lungomare diè stato per moltidello sport un luogo di ritrovo, uno “sportbar” a tutti gli effetti con televisioni collegate in vari stadi e circuiti del mondo, e bicchieri dida refillare a grandi ritmi. Proprio la, unitamente alla fantasia del proprietario, ha permesso al locale di scalare le classifiche nei cuori delle persone: ogni martedì la nota selezione di birre a disposizione diè stata messa alla prova dai clienti, che si radunavano per godere delle birre gratuite in ...