Brusaferro, ISS: “La progettazione sociale del nostro Paese è la grande vera sfida che ci aspetta” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Il nostro servizio sanitario nazionale anche durante il Covid, soprattutto durante il Covid, si è dimostrato come uno strumento potentissimo e importantissimo di tutela di salute del nostro Paese, delle nostre comunità e anche degli individui, quindi partendo dai principi dobbiamo ovviamente attualizzarli e migliorarli, introdurre la tecnologia, l’innovazione ma anche la visione futura di cosa vogliamo fare. Il Covid ci ha mostrato che non c’è ricchezza se non c’è salute, non c’è crescita senza salute e salute vuol dire certamente patologie che dobbiamo poter gestire, cronicità che dobbiamo gestire al meglio e vuol dire anche prevenzione”. Con queste parole Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha aperto alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 11 febbraio 2022 – “Ilservizio sanitario nazionale anche durante il Covid, soprattutto durante il Covid, si è dimostrato come uno strumento potentissimo e importantissimo di tutela di salute del, delle nostre comunità e anche degli individui, quindi partendo dai principi dobbiamo ovviamente attualizzarli e migliorarli, introdurre la tecnologia, l’innovazione ma anche la visione futura di cosa vogliamo fare. Il Covid ci ha mostrato che non c’è ricchezza se non c’è salute, non c’è crescita senza salute e salute vuol dire certamente patologie che dobbiamo poter gestire, cronicità che dobbiamo gestire al meglio e vuol dire anche prevenzione”. Con queste parole Silvio, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha aperto alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal ...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'decrescita in atto in più Paesi. In Italia si registra già da alcune settimane; diminuisco… - istsupsan : ?? #LONGCOVID: AL VIA PROGETTO DI SORVEGLIANZA COORDINATO DA ISS ???S. Brusaferro: 'iniziativa per dimensionarlo, r… - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'coerentemente con curva nazionale, anche i valori regionali Rt si collocano nella maggiora… - occhio_notizie : Il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, ha illustrato i dati del monitoraggio settimanale sull'emergenza Covid i… - ParliamoDiNews : Brusaferro, ISS: “La progettazione sociale del nostro Paese è la grande vera sfida che ci aspetta” – Libero Quotidi… -