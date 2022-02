Britney Spears racconta i dettagli terrificanti di quello che le hanno fatto in un centro psichiatrico: il post cancellato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo essere stata privata della sua voce per 13 anni, negli ultimi mesi Britney Spears è un fiume in piena. La principessa del pop ha attaccato più volte sua sorella su Instagram e in tribunale ha fatto un racconto scioccante sulla sua famiglia, augurandosi che finissero tutti in carcere il prima possibile. Ieri notte la popstar di Gimme More ha pubblicato un lungo sfogo nel quale ha descritto quello che ha subito quando nel 2019 è stata chiusa contro la sua volontà in un centro psichiatrico. All’epoca la famiglia di Britney Spears confezionò il tutto con una gigantesca balla, raccontando ai fan che la cantante aveva deciso di annullare la residency Domination per prendersi una pausa visto le gravi condizioni del padre (che dopo 3 ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo essere stata privata della sua voce per 13 anni, negli ultimi mesiè un fiume in piena. La principessa del pop ha attaccato più volte sua sorella su Instagram e in tribunale haun racconto scioccante sulla sua famiglia, augurandosi che finissero tutti in carcere il prima possibile. Ieri notte la popstar di Gimme More ha pubblicato un lungo sfogo nel quale ha descrittoche ha subito quando nel 2019 è stata chiusa contro la sua volontà in un. All’epoca la famiglia diconfezionò il tutto con una gigantesca balla,ndo ai fan che la cantante aveva deciso di annullare la residency Domination per prendersi una pausa visto le gravi condizioni del padre (che dopo 3 ...

