Brentford | Eriksen | 'Sto bene e ho voglia di giocare Non ho ansia | mi fido dei medici e del mio cuore' VIDEO

Spero mi trattino come gli altri" Foto dall'account Twitter delIlha presentato ufficialmente Christian, che tornerà adesso a giocare in Premier League con il ...Prima però voglio aiutare ila rimanere in Premier League . Sono qui per aiutare la squadra". Parola di Christian, che in giornata è stato presentato ufficialmente dalla sua nuova ...Spero mi trattino come gli altri» Il Brentford ha presentato ufficialmente Christian Eriksen, che tornerà adesso a giocare in Premier League con il defibrillatore impiantatogli dopo il malore subito ...Farò tutto quello che posso. Prima però voglio aiutare il Brentford a rimanere in Premier League. Sono qui per aiutare la squadra". Parola di Christian Eriksen, che in giornata è stato presentato ...