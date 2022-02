“Break The Man”, il video del nuovo brano dei Tears For Fears (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi il leggendario duo Tears For Fears pubblica il nuovo video di “Break The Man”, il terzo singolo dal suo attesissimo nuovo album (il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa) The Tipping Point, in uscita il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records. Ispirato al testo della canzone, il video figura un mondo che esemplifica la realtà costruita sul patriarcato – un luogo dalle infinite gerarchie costruite su di una cieca devozione per strutture instabili e insostenibili. Dall’interno, questo mondo appare infinito, ma dall’esterno non risulta che un giocattolo nelle mani di Madre Universo.. A proposito del video Curt Smith dice “Si parla di una donna forte – ovviamente – ma più in generale vuole essere una spallata al ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi il leggendario duoForpubblica ildi “The Man”, il terzo singolo dal suo attesissimoalbum (il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa) The Tipping Point, in uscita il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records. Ispirato al testo della canzone, ilfigura un mondo che esemplifica la realtà costruita sul patriarcato – un luogo dalle infinite gerarchie costruite su di una cieca devozione per strutture instabili e insostenibili. Dall’interno, questo mondo appare infinito, ma dall’esterno non risulta che un giocattolo nelle mani di Madre Universo.. A proposito delCurt Smith dice “Si parla di una donna forte – ovviamente – ma più in generale vuole essere una spallata al ...

