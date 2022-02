Braga vs Pacos de Ferreira | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo quattro pareggi di fila in Primeira Liga, ildeaffronta ilall’EstadioMunicipal sabato 12 febbraio. I Pacenses andranno in campo per cercare di avere la meglio sui padroni di casa, non riuscendo a vincere nessuno degli ultimi quattro incontri tra le parti dal gennaio 2021. Il calcio di inizio divsdeè previsto alle 16:30 Anteprima della partitavsde: a che punto sono le due squadre?Ilsi è visto negare la terza vittoria consecutiva sabato scorso, quando è stato sconfitto per 2-1 dal Vitoria de Guimaraes al Dom Afonso Henriques. In una partita in cui Alfa Semedo ha ricevuto il suo ...