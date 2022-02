Bonus formazione manageriale per le borse di studio: credito d'imposta fino al 100 per cento per le imprese (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ministero dell'Università e della Ricerca - Decreto Ministeriale del 19 novembre pubblicato il 9 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale Disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ministero dell'Università e della Ricerca - Decreto Ministeriale del 19 novembre pubblicato il 9 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale Disposizioni applicative del contributo, sotto forma did'...

Advertising

InfoFiscale : Bonus formazione manageriale per le borse di studio: credito d'imposta fino al 100 per cento per le imprese - ANCEgiovani : RT @angiekdonati: ?? Il mio intervento ad #AgoràExtra, ospite di Senio Bonini. Abbiamo parlato di #Superbonus e della nostra proposta come… - piermolinengo : Il Governo vara un nuovo strumento per finanziare la formazione: il #bonusgiovanimanager, che aiuta ad inserire nel… - filadelfo72 : Bonus formazione e borse di studio, il credito di imposta è davvero a largo raggio - angiekdonati : ?? Il mio intervento ad #AgoràExtra, ospite di Senio Bonini. Abbiamo parlato di #Superbonus e della nostra proposta… -