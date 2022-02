Bologna | prefettura espelle alcuni migranti dai centri e chiede rimborsi fino a 20mila euro | “Hanno lavorato” Associazioni | “Richieste esorbitanti e punitive”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Durante i mesi più duri del lockdown, a marzo 2020, avevanoall’interporto diper rifornire di cibo i supermercati e rispondere all’aumento degli ordini degli italiani chiusi in casa per la pandemia. Oggidi queiimpegnati nello smistamento dei pacchiricevuto un foglio d’espulsione dal centro d’accoglienza dove sono ospiti, condi risarcimento che raggiungono anche i. Lo ha denunciato il Coordinamentodi, punto di riferimento in città nell’assistenza di rinti asilo e stranieri, rendendo pubbliche alcune lettere inviate dallaa una ventina di rinti asilo che dormono ...

Advertising

Veleno_Q_B : RT @LucianoBonazzi: #Sardine #Movida #Bologna: pronta la task force, ecco la strategia per bloccare risse e caos. Dopo i fatti del Pratello… - LucianoBonazzi : #Sardine #Movida #Bologna: pronta la task force, ecco la strategia per bloccare risse e caos. Dopo i fatti del Prat… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna prefettura

Il Fatto Quotidiano

Si è così messa in moto la procedura che ha portato a far brillare l'ordigno e che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri enti, didi Modena, Croce Rossa Italiana, carabinieri, polizia ...Un altro soggetto è stato segnalato alla, ai sensi dell'art. 75 DPR 309/90, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza, in quanto trovato in possesso di sostanza ...Si è così messa in moto la procedura che ha portato a far brillare l’ordigno e che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri enti, di Prefettura di Modena, Croce Rossa Italiana, carabinieri, polizia ...Alla cerimonia, nel rigoroso rispetto delle normative a livello nazionale, regionale e comunale e dei criteri di tutela dei cittadini e del personale impiegato, accolti dal Questore di Reggio Emilia ...