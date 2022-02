Bologna, Mbaye: «Siamo un gruppo unito. Coppa d’Africa? Volevamo vincere» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ibrahima Mbaye ha parlato insieme al tecnico Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio Ibrahima Mbaye ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio. Le parole del difensore del Bologna: Bologna – «Qua a Bologna abbiamo un gruppo unito, ma la nazionale è stata formidabile a prescindere». MIHAJLOVIC – «Sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma sto lavorando duramente e mi voglio far trovare pronto, ce la posso fare». VITTORIA Coppa d’Africa – «Noi sapevamo che Volevamo vincere la Coppa. Non lo dicevamo ma lo sapevamo. Avevamo un solo obbiettivo e alla fine nonostante le difficoltà ce l’abbiamo fatta. È quello che Siamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ibrahimaha parlato insieme al tecnico Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio Ibrahimaha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio. Le parole del difensore del– «Qua aabbiamo un, ma la nazionale è stata formidabile a prescindere». MIHAJLOVIC – «Sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma sto lavorando duramente e mi voglio far trovare pronto, ce la posso fare». VITTORIA– «Noi sapevamo chela. Non lo dicevamo ma lo sapevamo. Avevamo un solo obbiettivo e alla fine nonostante le difficoltà ce l’abbiamo fatta. È quello che...

