Bollette | Franco | nuovo intervento guarda a famiglie e imprese

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "E' evidente che, data la dimensione dell'aumento dei prezzi dell'energia, questi interventi" finora "non possono annullare l'impatto su", per questo "stiamo lavorando a...

...dice il ministro dell' Economia. "In una prima fase il Mef manterrà una quota minoritaria, che poi potrà essere venduta". Il nuovo intervento sulleguarda soprattutto a famiglie e ...... soprattutto con redditi più bassi, perdano potere d'acquisto e cerchiamo che le imprese non perdano competitività": lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele. "Oltre che gestire la ...Draghi, Cartabia e Franco conferenza stampa, diretta video streaming ... che verrà presentato la prossima settimana, contro il caro bollette. Sarà fatto di sostegni per contenere l’emergenza e di una ..."Confermo che presenteremo la settimana prossima" le misure per il caro-bollette, ha aggiunto il ministro dell'Economia Daniele Franco. Che ha ricordato: "Siamo intervenuti in modo crescente, 1,2 ...