Bilaterale Putin-Macron, quando la distanza fisica è anche politica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Emmanuel Macron l’ha annunciato e poi l’ha fatto in tempi record: si è recato a Mosca, a inizio settimana, per discutere con Vladimir Putin della crisi ucraina e di un modo per risolverla. Il capo dell’Eliseo sapeva che avrebbe ottenuto poco, come puntualmente accaduto, ma un tentativo era doveroso per questioni di immagine – un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 11 febbraio 2022) Emmanuell’ha annunciato e poi l’ha fatto in tempi record: si è recato a Mosca, a inizio settimana, per discutere con Vladimirdella crisi ucraina e di un modo per risolverla. Il capo dell’Eliseo sapeva che avrebbe ottenuto poco, come puntualmente accaduto, ma un tentativo era doveroso per questioni di immagine – un InsideOver.

