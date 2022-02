Biden ai cittadini Usa: Lasciate subito l'Ucraina. La situazione può peggiorare (Di venerdì 11 febbraio 2022) 'Se Putin è così sciocco da procedere è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022) 'Se Putin è così sciocco da procedere è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui...

Advertising

HuffPostItalia : Joe Biden: 'I cittadini americani devono lasciare ora l'Ucraina, le cose potrebbero impazzire velocemente' - MediasetTgcom24 : Biden: 'Cittadini americani devono lasciare l'Ucraina subito' #joebiden #ucraina #putin #biden… - repubblica : Ucraina, l'allarme di Biden: 'I cittadini americani lascino subito il paese, cose potrebbero andare fuori controllo… - ilgrilloparlan2 : RT @RaiNews: Biden conferma, niente truppe a terra in Ucrania. In caso di un'invasione russa sarebbe come scatenare una 'guerra mondiale'… - siltwit66 : RT @ElGusty99523701: Aaaaaattenzioneeeeeeeeeee Claaaaamorosoooooooooooo Biden avverte i cittadini USA in Ucraina di 'andare via ora'. “Que… -