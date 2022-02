Biden agli americani in Ucraina: “Lasciate il Paese ora” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Washington – Joe Biden esorta i cittadini americani in Ucrania a lasciare “ora” il Paese. “Non è come se avessimo a che fare con un’organizzazione terroristica. Abbiamo a che fare con uno degli eserciti più grandi al mondo. E’ una situazione molto diversa e le cose potrebbero precipitare rapidamente”, ha detto Biden in un’intervista alla Nbc. E a una domanda di Lester Holt su quale possibile scenario potrebbe far scattare un’operazione per un’eventuale evacuazione degli americani dall’Ucraina, Biden ha risposto: “Non c’è. E’ una guerra mondiale quando americani e russi iniziano a spararsi”. Biden ha poi aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin “è abbastanza intelligente da non fare niente che possa avere un impatto negativo sui ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Washington – Joeesorta i cittadiniin Ucrania a lasciare “ora” il. “Non è come se avessimo a che fare con un’organizzazione terroristica. Abbiamo a che fare con uno degli eserciti più grandi al mondo. E’ una situazione molto diversa e le cose potrebbero precipitare rapidamente”, ha dettoin un’intervista alla Nbc. E a una domanda di Lester Holt su quale possibile scenario potrebbe far scattare un’operazione per un’eventuale evacuazione deglidall’ha risposto: “Non c’è. E’ una guerra mondiale quandoe russi iniziano a spararsi”.ha poi aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin “è abbastanza intelligente da non fare niente che possa avere un impatto negativo sui ...

