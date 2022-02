Bibbiano, le motivazioni della condanna a Foti: agì con dolo per procurarsi un vantaggio economico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che con rito abbreviato, alla fine del 2021, ha condannato a 4 anni lo psicoterapeuta Claudi oFoti, “uomo-simbolo” dell’inchiesta, e rinviato a giudizio con rito ordinario 17 persone. Le motivazioni, redatte dal Gup Dario De Luca, spiega come quella di Foti sarebbe stata una “insistita attività illecita legata al delicato tema degli affidi di minorenni, di competenza del comune di Val d’Enza”. Affidi illeciti, il modus operandi: il ruolo di Claudio Foti Claudio Foti, 70 anni, è uno psicoterapeuta di notorietà nazionale ed è a capo della Hansel & Gretel a cui, insieme alla Sei sr, vennero affidati i servizi di psicoterapia dell’Unione Comuni Val d’Enza. Stando alle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono state pubblicate lesentenza che con rito abbreviato, alla fine del 2021, hato a 4 anni lo psicoterapeuta Claudi o, “uomo-simbolo” dell’inchiesta, e rinviato a giudizio con rito ordinario 17 persone. Le, redatte dal Gup Dario De Luca, spiega come quella disarebbe stata una “insistita attività illecita legata al delicato tema degli affidi di minorenni, di competenza del comune di Val d’Enza”. Affidi illeciti, il modus operandi: il ruolo di ClaudioClaudio, 70 anni, è uno psicoterapeuta di notorietà nazionale ed è a capoHansel & Gretel a cui, insieme alla Sei sr, vennero affidati i servizi di psicoterapia dell’Unione Comuni Val d’Enza. Stando alle ...

