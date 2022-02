Berlusconi ‘Paperone’, Renzi, Letta: la denuncia dei redditi in Parlamento (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con oltre 50 milioni di euro di imponibile Silvio Berlusconi si conferma ‘Paperone del palazzo’, ma anche il più ricco tra i leader del centrodestra. Secondo le ultime dichiarazioni dei redditi, quelle del 2021 e relative al periodo d’imposta 2020, il Cav ha denunciato al fisco 50 milioni 661mila 390 euro, pari a 3 milioni di euro in più rispetto a quelli incassati l’anno precedente, mentre il numero uno della Lega, il senatore Matteo Salvini risulta il più povero con 92.568 mila euro, preceduto da Giorgia Meloni (deputato e presidente di Fdi) che dichiara 127mila 057 euro. Tra i leader del fronte progressista è il segretario del Pd, Enrico Letta, il più ricco con un imponibile di 621.818 euro. Segue Giuseppe Conte con 105.411 euro e infine Roberto Speranza con 89.631 euro. Nell’area ‘centrista’ ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con oltre 50 milioni di euro di imponibile Silviosi conferma ‘Paperone del palazzo’, ma anche il più ricco tra i leader del centrodestra. Secondo le ultime dichiarazioni dei, quelle del 2021 e relative al periodo d’imposta 2020, il Cav hato al fisco 50 milioni 661mila 390 euro, pari a 3 milioni di euro in più rispetto a quelli incassati l’anno precedente, mentre il numero uno della Lega, il senatore Matteo Salvini risulta il più povero con 92.568 mila euro, preceduto da Giorgia Meloni (deputato e presidente di Fdi) che dichiara 127mila 057 euro. Tra i leader del fronte progressista è il segretario del Pd, Enrico, il più ricco con un imponibile di 621.818 euro. Segue Giuseppe Conte con 105.411 euro e infine Roberto Speranza con 89.631 euro. Nell’area ‘centrista’ ...

