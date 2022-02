Bergomi: 'Col Liverpool l'Inter ha il 35% di chance di passare' (Di venerdì 11 febbraio 2022) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 11 febbraio 2022 Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 11 febbraio 2022

Ultime Notizie dalla rete : Bergomi Col Bergomi: 'Col Liverpool l'Inter ha il 35% di chance di passare' La nuova puntata di In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese, si apre con una preview del confronto in Champions League tra Liverpool e Inter e ospita il parere d'eccezione di Beppe Bergomi, intervistato da Luca Taidelli. Poi focus sull'ambizioso Aston Villa e sulla crisi del Brentford, la nuova squadra di Christian Eriksen. A cura di Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi ...

Bergomi: "Col Liverpool l’Inter ha il 35% di chance". Brentford, incognita Eriksen La Gazzetta dello Sport Bergomi gioca Napoli-Inter: Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter, ora opinionista Sky, ne ha giocate di sfide scudetto in maglia azzurra contro il Napoli di Maradona. «Ne ricordo innanzitutto due: quando pareggiammo ...

Bergomi: «Inter, Perisic indispensabile. I nerazzurri faticano su una cosa» MANCANZA - Secondo Bergomi, ai nerazzurri manca un giocatore: «L’Inter deve accettare la sconfitta e farsela scivolare addosso, se non reagisci subito puoi andare in difficoltà. Beppe Bergomi, ospite ...

