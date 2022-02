Bergamo, prete No vax lancia il tour anti-vaccino: il Vescovo lo sospende (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il tweet di Montesano e il caso scoppiato a Libero, ora eslode la bomba del prete No vax che il Vescovo di Bergamo ha sospeso proprio mentre era in procinto di partire per un tour, che avrebbe portato il sacerdote a diffondere le sue idee contrarie al vaccino Covid anche in altre parrocchie distribuite sul territorio nazionale. Una figura e un operato, quelle del religioso anti-vaccino, che hanno suscitato clamore nell’opinione pubblica. E sdegno, in particolare, nella Bergamasca, notoriamente una delle zone più duramente colpite nella prima fase della pandemia. Bergamo, prete No vax annuncia un tour anti-vaccino nelle parrocchie «Quando c’è stato l’avvio della pandemia nel 2020 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il tweet di Montesano e il caso scoppiato a Libero, ora eslode la bomba delNo vax che ildiha sospeso proprio mentre era in procinto di partire per un, che avrebbe portato il sacerdote a diffondere le sue idee contrarie alCovid anche in altre parrocchie distribuite sul territorio nazionale. Una figura e un operato, quelle del religioso, che hanno suscitato clamore nell’opinione pubblica. E sdegno, in particolare, nella Bergamasca, notoriamente una delle zone più duramente colpite nella prima fase della pandemia.No vax annuncia unnelle parrocchie «Quando c’è stato l’avvio della pandemia nel 2020 ...

