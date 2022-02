Beppe Grillo punta su Virginia Raggi e Chiara Appendino per “salvare” il M5s (Di venerdì 11 febbraio 2022) Beppe Grillo sta facendo di tutto per “ricucire” il Movimento Cinque Stelle dopo la sospensiva del tribunale di Napoli che, di fatto, ha azzerato i vertici. Non è facile anche perché Conte (ora destituito) non vuole di certo perdere la sua leadership. Il Garante del Movimento – che ieri 10 febbraio ha incontrato a Roma i big del Movimento – sta pensando, come scrive il Corriere della Sera, all’opzione donna per uscire dall’impasse, per dare un nuovo corso a un Movimento che altrimenti rischia di schiantarsi contro il muro. Sembrano lontani i tempi in cui Virginia Raggi e Chiara Appendino, rispettivamente, conquistavano Roma e Torino. Tra le due non c’è mai stato particolare feeling, spiega chi le conosce bene: insomma, «amiche mai». Colleghe magari sì. A pesare sulla carriera politica ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022)sta facendo di tutto per “ricucire” il Movimento Cinque Stelle dopo la sospensiva del tribunale di Napoli che, di fatto, ha azzerato i vertici. Non è facile anche perché Conte (ora destituito) non vuole di certo perdere la sua leadership. Il Garante del Movimento – che ieri 10 febbraio ha incontrato a Roma i big del Movimento – sta pensando, come scrive il Corriere della Sera, all’opzione donna per uscire dall’impasse, per dare un nuovo corso a un Movimento che altrimenti rischia di schiantarsi contro il muro. Sembrano lontani i tempi in cui, rispettivamente, conquistavano Roma e Torino. Tra le due non c’è mai stato particolare feeling, spiega chi le conosce bene: insomma, «amiche mai». Colleghe magari sì. A pesare sulla carriera politica ...

