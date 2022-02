Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy tacciono ma Finn potrebbe sospettare, li scopre? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? Arrivano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 febbraio 2022. Pronti per il prossimo appuntamento? Secondo voi alla fine Liam racconterà quello che è successo con Steffy o si arriverà alla verità in un modo diverso? Perchè la sensazione è che Finn abbia iniziato a sospettare qualcosa e dopo aver saputo del bacio dato da Thomas al manichino, il racconto inizia a puzzargli. Ma cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, per voi le ultime imperdibili news! Vi ricordiamo che Beautiful e Una vita ci aspettano come sempre al sabato su Canale 5 dalle 13,40 alle 16,30 per un pomeriggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di? Arrivano come sempre le nostreche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 febbraio 2022. Pronti per il prossimo appuntamento? Secondo voi alla fineracconterà quello che è successo cono si arriverà alla verità in un modo diverso? Perchè la sensazione è cheabbia iniziato aqualcosa e dopo aver saputo del bacio dato da Thomas al manichino, il racconto inizia a puzzargli. Ma cosa accadrà? Lo scopriamo con ledi, per voi le ultime imperdibili news! Vi ricordiamo chee Una vita ci aspettano come sempre al sabato su Canale 5 dalle 13,40 alle 16,30 per un pomeriggio ...

