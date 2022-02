Beautiful, anticipazioni 12 febbraio: Thomas si risveglia dopo l’operazione e nomina Hope (Di venerdì 11 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 12 febbraio: occhi puntati ancora puntati su Thomas, che ha subito il delicato intervento al cervello. Beautiful, anticipazioni 12 febbraio: la diagnosi di Finn, mentre tutti attendono il risveglio di Thomas Finn è convinto che le allucinazioni sul manichino di Hope a cui Thomas era soggetto, dipendessero dall’emorragia causata dal trauma cranico che ha avuto. Sappiamo che l’intervento è andato bene: adesso il fratello di Steffy deve solo svegliarsi. Thomas si sveglia e pronuncia il nome di Hope Ridge e Steffy entrano in camera del giovane, che finalmente apre gli occhi. nomina Hope, ma ormai ha superato la lunga ossessione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022)12: occhi puntati ancora puntati su, che ha subito il delicato intervento al cervello.12: la diagnosi di Finn, mentre tutti attendono il risveglio diFinn è convinto che le allucinazioni sul manichino dia cuiera soggetto, dipendessero dall’emorragia causata dal trauma cranico che ha avuto. Sappiamo che l’intervento è andato bene: adesso il fratello di Steffy deve solo svegliarsi.si sveglia e pronuncia il nome diRidge e Steffy entrano in camera del giovane, che finalmente apre gli occhi., ma ormai ha superato la lunga ossessione ...

