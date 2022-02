Beauitufl | Hope rivela tutto a Finn

Leggi su formatonews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella puntata di oggi di Beautifulrivelerà ache Thomas ha baciato un manichino scambiandolo per leiraccontaUna nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Ridge finalmente è felice per il risveglio di Thomas e toglierà l’occasione per chiedergli cosa prova per. Intanto, la Logan racconta a Fin che il Forrester ha baciato il manichino. Beautiful: Thomas si è risvegliato dal coma Le anticipazioni di Beautiful ci svelano numerosi colpi di scena. Thomas si è risvegliato dal coma, per la gioia di tutta la sua famiglia. Nonostante ancora non si hanno certezze sul danno cleebrale, Ridge è comunque felice di vederlo sveglio.ha mantenuto la sua promessa: ha salvato lo stilista. ...