Beatrice Scolletta | la prima aspirante Miss Italia incinta non parteciperà alla finale | è positiva al

In tarda mattinata è arrivata l'ufficialità ed è una doccia fredda soprattutto per lei che ci teneva tanto a partecipare., la prima aspirante Miss Italia incinta , non parteciperà alla finale del concorso domenica 13 febbraio . In queste ore, infatti, la 26enne di Nettuno (Roma), seconda classificata ..., nata a Roma 26 anni fa, è arrivata seconda nell'ultima edizione di Miss Italia: sposata con due figli è la prima concorrente che partecipa in attesa di un bambino L'evoluzione è ...In gara a Miss Italia di quest’anno c’è anche Beatrice Scolletta, ventiseienne di Nettuno che, proprio nelle ultime ora, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. #Gossip - La nuova finestra ...Può sembrare strano ma non era mai successo che una bellissima del concorso di Miss Italia sfilasse col pancino. Beatrice Scolletta, 26enne della provincia romana, è la prima finalista che in 82 anni ...