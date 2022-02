Batterie in carta biodegradabile che possono essere sotterrate dopo l’uso: la nuova creazione degli scienziati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alcuni tra gli oggetti più dannosi per la natura sono le Batterie. Un gruppo di scienziati della Nanyang Technological University (NTU) di Singapore ha sviluppato e proposto una soluzione ecosostenibile sotto forma di Batterie biodegradabili a base di cellulosa, che possono semplicemente essere sotterrate alla fine del loro ciclo di vita e che riescono a decomporsi totalmente dopo solo un mese da quando vengono buttate. Batterie in cellulosa: la svolta ecosostenibile Il sito web della NTU ha rilasciato un documento in cui si spiega il progetto realizzato dal team di scienziati. Le Batterie al nichel-zinco sviluppate dal team di scienziati di Singapore sono composte da elettrodi serigrafati, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alcuni tra gli oggetti più dannosi per la natura sono le. Un gruppo didella Nanyang Technological University (NTU) di Singapore ha sviluppato e proposto una soluzione ecosostenibile sotto forma dibiodegradabili a base di cellulosa, chesemplicementealla fine del loro ciclo di vita e che riescono a decomporsi totalmentesolo un mese da quando vengono buttate.in cellulosa: la svolta ecosostenibile Il sito web della NTU ha rilasciato un documento in cui si spiega il progetto realizzato dal team di. Leal nichel-zinco sviluppate dal team didi Singapore sono composte da elettrodi serigrafati, ...

