Basket, Eurolega 2021/2022: il Barcellona vince il derby col Real Madrid, ok Panathinaikos e Stella Rossa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio un'altra serata di Eurolega 2021/2022, tre i match in programma e tanto spettacolo per gli amanti del Basket. A cominciare dall'attesissimo derby spagnolo tra Real Madrid e Barcellona, vinto con un punteggio anche abbastanza netto dai blaugrana per 68-86. Cifre invertite che valgono diciotto punti di distanza tra le due squadre, i catalani la spuntano con merito e grazie a una maggior percentuale dall'arco: otto le triple messe a segno contro le due degli avversari, la sottrazione fa proprio diciotto punti. Ma non è certo soltanto coi tiri da tre che si è vista la differenza oggi: i blancos hanno faticato tanto a proporsi in avanti e le combinazioni sono finite troppo spesso in un nulla di fatto. A spostare l'ago della bilancia, a ogni ...

