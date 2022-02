Barù, il bacio al GF Vip c’è stato eccome: “Mi ha ficcato la lingua in bocca” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Barù, allora il bacio era vero. Una settimana fa circa, durante una festa nella Casa del GF Vip, alcuni concorrenti si erano accorti che c’era stato qualcosa. Le telecamere non avevano ripreso il momento del bacio ma i loro corpi vicini. Poi però la reazione di Soleil Sorge a quanto assistito aveva parlato chiaro. Gianluca Costantino le aveva subito detto: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”. E l’influencer, che non aveva visto: “Non è vero, non ci posso credere”. Dopo questa scena la voce del bacio è circolata per tutta la Casa ma i due vipponi, ossia Barù e Delia Duran avevano smentito. Barù: “Mi ha ficcato la lingua in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022), allora ilera vero. Una settimana fa circa, durante una festa nella Casa del GF Vip, alcuni concorrenti si erano accorti che c’eraqualcosa. Le telecamere non avevano ripreso il momento delma i loro corpi vicini. Poi però la reazione di Soleil Sorge a quanto assistito aveva parlato chiaro. Gianluca Costantino le aveva subito detto: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”. E l’influencer, che non aveva visto: “Non è vero, non ci posso credere”. Dopo questa scena la voce delè circolata per tutta la Casa ma i due vipponi, ossiae Delia Duran avevano smentito.: “Mi halain ...

FFinschen : RT @Fattoruso_: La mia domanda è una sola. Se fosse stato Barú a fare quello che ha fatto Delia ieri,dandole un bacio evidentemente non ri… - B1693 : su questa dinamica del bacio io prima di vedere bene la scena non dico nulla cioè delia manco la commento per barù… - chiara_furfaro : RT @Lilly10900: ???? che esca oggi la questione bacio per vedere il devasto contro Delia?????? #jerù ( nom contro baru) - Lilly10900 : ???? che esca oggi la questione bacio per vedere il devasto contro Delia?????? #jerù ( nom contro baru) - alexisapples : RT @Menefreghista97: Baru ha confermato il bacio con Delia #gfvip #solearmy -

