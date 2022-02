Barù contro Manila: “Per me è razzista” | Ecco cosa è successo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Barù contro Manila per una frase detta dalla ex Miss Italia apostrofata dall’esperto di vini come razzista Tutto è accaduto durante un massaggio fatto da Manila Nazzaro a Davide Silvestri. E’ accaduto che mentre la concorrente stava massaggiando l’amico vip ha imitato l’accento dei cinesi e Barù non ha preso bene il suo atteggiamento, accusandola di essere razzista. “Sei stata simpatica? Sarà simpatica, ma anche razzista. Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta ingrifando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)per una frase detta dalla ex Miss Italia apostrofata dall’esperto di vini comeTutto è accaduto durante un massaggio fatto daNazzaro a Davide Silvestri. E’ accaduto che mentre la concorrente stava massaggiando l’amico vip ha imitato l’accento dei cinesi enon ha preso bene il suo atteggiamento, accusandola di essere. “Sei stata simpatica? Sarà simpatica, ma anche. Per me è. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta ingrifando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il ...

Advertising

Arabella_88888 : RT @PeppaPigBig: ma di che vi stupite? avete fatto gli esaltati bimbiminchia portandola in finale x il gusto di andare contro Soleil e ora… - 361_magazine : Barù contro Manila per una frase detta dalla ex Miss Italia apostrofata dall'esperto di vini come razzista - PeppaPigBig : ma di che vi stupite? avete fatto gli esaltati bimbiminchia portandola in finale x il gusto di andare contro Soleil… - Melania2291 : RT @sara_saretta___: Io sono nera ma nera perché non posso più accettare che a una donna gli sia fatto passare tutto,se barù si fosse comp… - sara_saretta___ : Io sono nera ma nera perché non posso più accettare che a una donna gli sia fatto passare tutto,se barù si fosse c… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù contro Barù choc al Gf Vip: 'Devo infilare il mio uccell* in qualcosa'/ Soleil Sorge scappa? Jessica e Barù a letto insieme/ Autore del GF Vip lo stuzzica: "Tiralo fuori..." In ogni caso, le ... sono tantissimi i commenti contro il nipote di Costantino Della Gherardesca come potete leggere qui ...

Lulù Selassiè, amaro sfogo su Sophie Codegoni/ 'Prima era sempre allegra, ora...' Ora Barù e quando c'era Alex perchè anche lui cucinava" dice la principessa. "In realtà ho sempre ... Lulù Selassiè contro ritorno Alex Belli al Gf Vip/ "Ingiusto! Allora uscivamo tutti?" Lulù ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it Jessica ea letto insieme/ Autore del GF Vip lo stuzzica: "Tiralo fuori..." In ogni caso, le ... sono tantissimi i commentiil nipote di Costantino Della Gherardesca come potete leggere qui ...Orae quando c'era Alex perchè anche lui cucinava" dice la principessa. "In realtà ho sempre ... Lulù Selassièritorno Alex Belli al Gf Vip/ "Ingiusto! Allora uscivamo tutti?" Lulù ...