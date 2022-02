Banco Bpm vola in Borsa su ipotesi Unicredit, mercato tifa per fusione (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Seduta in spolvero a Piazza Affari per Banco Bpm. Il titolo dell’istituto di credito ha strappato in Borsa sulle indiscrezioni di stampa secondo le quali Unicredit sarebbe pronta a presentare un’offerta di integrazione, forse addirittura un’Offerta pubblica di acquisto. Analisti e case di investimento si sono divisi sulla razionalità dell’operazione, ma il titolo ha comunque chiuso la seduta con un balzo del 9,80% a 3,55 euro per azione. Le dirette interessate hanno raffreddato gli entusiasmi. La banca guidata dall ‘amministratore delegato Andrea Orcel “continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili” nell’ambito della propria attività e in coerenza con il Piano strategico 2022-2024, ha detto un portavoce. Anche se “non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del consiglio di amministrazione”. E ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Seduta in spolvero a Piazza Affari perBpm. Il titolo dell’istituto di credito ha strappato insulle indiscrezioni di stampa secondo le qualisarebbe pronta a presentare un’offerta di integrazione, forse addirittura un’Offerta pubblica di acquisto. Analisti e case di investimento si sono divisi sulla razionalità dell’operazione, ma il titolo ha comunque chiuso la seduta con un balzo del 9,80% a 3,55 euro per azione. Le dirette interessate hanno raffreddato gli entusiasmi. La banca guidata dall ‘amministratore delegato Andrea Orcel “continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili” nell’ambito della propria attività e in coerenza con il Piano strategico 2022-2024, ha detto un portavoce. Anche se “non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del consiglio di amministrazione”. E ...

