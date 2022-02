Avellino-Monterosi Tuscia | i convocati | si ferma Maniero alla vigilia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’rme in casadel match contro il. Il tecnico, Piero Braglia dovrà fare i conti con l’assenza di Riccardo. L’attaccante non è stato convocato, dopo aver avvertito un fastidio al polpaccio nei giorni scorsi. È stato posto a riposo e verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico del club. Respinto il ricorso per la squalifica di Dossena e del vice De Simone. ECCO LA LISTA DEI: Portieri: Forte, Pane, Pizzella. Difensori: Rizzo, Tito, Chiti, Scognamiglio, Bove, Di Paola, Ciancio, Silvestri. Centrocampisti: Aloi, Carriero, De Francesco, Matera, Tarcinale, Kragl. Attaccanti: Kanoutè, Murano, Plescia, Micovschi, Plescia, Mocanu, Di ...

. È la vigilia del match traTuscia . Il match, valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C , andrà in scena al 'Partenio - Lombardi' , con fischio d'inizio alle 17,30. Il tecnico dei laziali,...Dopo le due vittorie consecutive contro Paganese ein trasferta, i biancorossi hanno ... Il Gabbiano occupa il terzo posto a quota 42 punti, al pari di Catanzaro e. Per l'occasione ...rigettato il ricorso inoltrato dall’Avellino avverso alle due giornate di squalifica inflitte ad Alberto Dossena (idem per il secondo di Piero Braglia, Mimmo De Simone), il centrale difensivo salterà ...L’avversario non va assolutamente sottovalutato, ma il tecnico di Grosseto, nonostante l’infermeria piena, può contare su una rosa molto competitiva che può tranquillamente superare il Monterosi.