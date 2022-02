Advertising

Mediagol : Avellino, Braglia: “Monterosi ben organizzato. Obiettivi non cambiano, Catanzaro…” - ottochannel : Verso Avellino - Monterosi Tuscia, parla Braglia - ptvtelenostra : Il tecnico dell'Avellino presenta la sfida contro il Monterosi #avellinocalcio #usavellino #legapro Conferenza st… - NunzioMarrazzo : Avellino. Braglia in vista del Monterosi: “Daremo il massimo per vincere” ???????? #Avellino, #Braglia, #Calcio,… - ottopagine : Braglia: 'Gioca ancora Pane, ecco perché. Il campionato è riaperto, lo ripeto' #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Braglia

. È la vigilia del match trae Monterosi Tuscia . Il match, valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C ...anche nel match d'andata contro gli uomini di mister.... Riscatto è l'imperativo per l'impegnato domani, alle 17,30, al 'Partenio - Lombardi', contro il Monterosi Tuscia. Così Pieroalla vigilia della gara valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C : '...Di seguito le dichiarazioni di Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, in vista della gara contro i laziali: "Vogliamo riscattare la partita dell'andata e la sconfitta di Catanzaro. Le motivazioni non ...Piero Braglia, tecnico dell'Avellino, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Monterosi Tuscia, come raccolto dai colleghi di TuttoAvellino: "Vogliamo riscattare la partita dell ...