Avellino | Braglia | “Abbiamo grande motivazioni | al di là dell’emergenza”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dobbiamo riscattare la sconfitta dell’andata – spiega il tecnico dell’, Piero– Lesono alte, dopo la sconfitta arrivata contro il Catanzaro. L’obiettivo è arrivarci al meglio alla gara contro il Monterosi“. “convocato tre calciatori della Primavera – ammette il trainer – Siamo in piena emergenza, speriamo di recuperare qualche elemento”. “E’ una squadra cresciuta rispetto alla gara d’andata – ammette – Stanno bene, noi dobbiamo fare una bella partita. Dobbiamo viverla bene, chi andrà in campo dovrà avere grandirispetto a chi non c’è. Murano ha qualche problema. Kragl non sta al massimo è al massimo della condizione”. “Il mese di febbraio sarà fondamentale per chiarire gli obiettivi – dice – Ho ...

. Ci sono stagioni che nascono storte e non riescono a raddrizzarsi e sembra essere proprio ... come appare verosimile, necessario che indossi un tutore per tornare a disposizione di, ...... forse per la prima volta in due stagioni, il numero 22 dell'è parso poco sicuro e ...ha così deciso, per la prima volta in assoluto, di tenerlo fuori per scelta tecnica. Non era mai ...Il tecnico ex Messina e Avellino, ai microfoni di "Campaniasoccer", si sofferma in particolare modo sulla lotta al vertice della classifica che vede coinvolte diverse squadre del girone tra cui ...L'Avellino veniva da sedici risultati utili consecutivi, ci sta perdere a Catanzaro dopo un filotto di tantissime partite. Non so come Braglia abbia preparato la gara, era uno scontro diretto e magari ...