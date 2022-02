Aumento delle bollette, Superbonus e Pnrr. Ecco cosa ha annunciato Draghi in conferenza stampa. “Il dovere del Governo è proseguire” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Il dovere del Governo è proseguire, affrontando le sfide importanti per gli italiani: quella immediata del caro energia, quella meno immediata ma preoccupante dell’inflazione che aggredisce il potere d’acquisto e diminuisce la competitività delle imprese, l’uscita dalla pandemia e l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. È quanto ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa (qui il video) al termine del Consiglio dei Ministri dedicato alla riforma del Csm (leggi l’articolo). “Il Pnrr – ha detto ancora Draghi – sta andando molto bene, poco fa il Ministro Giovannini mi ha dato una tabella sulla realizzazione di opere pubbliche e su investimenti sulle infrastrutture di trasporto e le aggiudicazioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Ildel, affrontando le sfide importanti per gli italiani: quella immediata del caro energia, quella meno immediata ma preoccupante dell’inflazione che aggredisce il potere d’acquisto e diminuisce la competitivitàimprese, l’uscita dalla pandemia e l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. È quanto ha detto il premier Marionel corso della(qui il video) al termine del Consiglio dei Ministri dedicato alla riforma del Csm (leggi l’articolo). “Il– ha detto ancora– sta andando molto bene, poco fa il Ministro Giovannini mi ha dato una tabella sulla realizzazione di opere pubbliche e su investimenti sulle infrastrutture di trasporto e le aggiudicazioni ...

