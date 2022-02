Aumento bollette luce gas, Draghi: “Nuovo intervento governo” – Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo intervento per affrontare l’Aumento delle bollette di luce e gas. Sono state “stanziate imponenti cifre, circa 9,5 mld, ma evidentemente non sufficienti, il governo dovrà fare un altro intervento che sarà presentato la prossima settimana”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –per affrontare l’delledie gas. Sono state “stanziate imponenti cifre, circa 9,5 mld, ma evidentemente non sufficienti, ildovrà fare un altroche sarà presentato la prossima settimana”. Così il premier Mario, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Italia Sera.

