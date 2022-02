Audi - 20quattro Ore dei Laghi | la maratona dell' efficienza

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L'entusiasmante scalata del passo Giau nella notte, con i fari che tagliano il buio tra i tornanti. Le curve del lago ghiacciato di Fedaia, tra due dighe, con la luna e le stelle che ci osservano mentre noi guardiamo il cronometro. La discesa verso Cortina con la batteria quasi scarica e il piede di velluto, cercando di recuperare ogni kWh possibile. Sono le istantanee che mi rimarranno del primoe-Rallyore dei, competizione riservata alle auto elettriche alla quale ho preso parte con una navigatrice d'eccezione: Fabrizia Pons, rallista e copilota con un ricchissimo palmarès che comprende cinque vittorie nei rally mondiali e un podio alla Dakar. La manifestazione, la prima di questo genere in Italia, si è svolta in otto tappe, con sei team composti da quattro equipaggi ciascuno, lungo un percorso di 900 km. ...

Advertising

solomotori : Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi un podio solo elettrico - EstebBeltramino : Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi un podio solo elettrico #motori - montellina23 : RT @AudiIT: Si concludono con l’arrivo a Cortina le tappe della 20quattro ore dei Laghi. Oggi i team in gara, alla guida di 6 Audi RS e-tro… - ANSA_Motori : Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi un podio solo elettrico - #ANSAmotori - doctorjehanzeb : RT @AudiIT: Non perdere la sfida di RS e-tron GT e Q4 e-tron con le nevi: l’inizio di un’altra storia di progresso. Seguici il 9 e il 10 fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Audi 20quattro

Ore dei Laghi: la granturismoRS e - tron GT e il SUV Q4 e - tron LA MANIFESTAZIONE L'evento è stato organizzato in conformità al Codice Sportivo Internazionale della FIA e sotto ...e - Rallyore dei Laghi, la formula Il ritorno ai rally dell'è stato tenuto a battesimo in Italia e si è svolto tra le Dolomiti, con partenza e arrivo a Cortina d'Ampezzo con una ...Audi 20quattro ore dei Laghi, il primo rally italiano sostenibile. Partendo da Cortina, 900 km di gara da completare in 24 ore tra asfalto, ghiaccio e .... Vetture coinvolte le ultime novità full elec ...CORTINA D’AMPEZZO - Si è conclusa a Cortina la prima edizione dell’Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi, una manifestazione innovativa per l’Italia che ha permesso - in quando organizzato ...