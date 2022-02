Atp 500 Rotterdam 2022: il montepremi e il prize money (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Rotterdam 2022, denominato ‘Abn Amro World Tennis Tournament’. L’evento sul cemento indoor olandese ospiterà talenti del calibro di Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, prime due teste di serie, così come Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz L’unico azzurro in gara sarà Lorenzo Musetti, reduce da una buona settimana a Pune, interrottasi però ai quarti di finale. Da non sottovalutare peraltro la presenza di Andy Murray, esperto pluricampione Slam. Il prize money totale del torneo nei Paesi Bassi corrisponde a 1 milione e 208mila 315 euro, dei quali 109mila 565 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 500 punti a impreziosire il bottino in questione. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 500 di, denominato ‘Abn Amro World Tennis Tournament’. L’evento sul cemento indoor olandese ospiterà talenti del calibro di Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, prime due teste di serie, così come Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz L’unico azzurro in gara sarà Lorenzo Musetti, reduce da una buona settimana a Pune, interrottasi però ai quarti di finale. Da non sottovalutare peraltro la presenza di Andy Murray, esperto pluricampione Slam. Iltotale del torneo nei Paesi Bassi corrisponde a 1 milione e 208mila 315 euro, dei quali 109mila 565 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 500 punti a impreziosire il bottino in questione. Di seguito la ...

