Atletica, Marcell Jacobs devastante a Lodz! Domina e scende sotto il muro del 6?50 nei 60 metri! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prosegue la marcia di avvicinamento di Marcell Jacobs ai Mondiali indoor di Atletica in programma a Belgrado nel mese di marzo. Il campione olimpico ha Dominato i 60 metri nella Orlen Cup di Lodz (Polonia), scendendo per la prima volta in stagione sotto il muro dei 6?50, senza tuttavia riuscire a migliorare il proprio record italiano di 6?47. Il fuoriclasse veneto ha Dominato la scena imponendosi con un perentorio 6?49. Si tratta della terza miglior prestazione al mondo nel 2022. Meglio dell'azzurro hanno fatto solo il bahamense Terrence Jones (6?45) e l'americano Micah Williams (6?48). Il portacolori del Bel Paese ha preceduto nella gara odierna lo statunitense Mike Rodgers, fermatosi a 6?62. Splendido terzo posto per l'altro italiano in gara: il ...

